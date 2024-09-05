Dacia Sandero Stepway, Ağustos ayında toplam 1.347 satış adedine ulaştı.

Türkiye’de B-SUV segmentinin en çok tercih edilen araçlarından Dacia Sandero Stepway, Ağustos ayında 1.347 adetlik satışa ulaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bu rakamla birlikte model, Türkiye’nin en çok tercih edilen B-SUV modeli oldu.

2023 yılında toplamda 10 bin 621 adet satış gerçekleştiren Dacia Sandero Stepway, 2024 yılı Ağustos sonu itibarıyla gerçekleştirmiş olduğu 7 bin 885 adet satış ile B-SUV segmentinde ise en çok tercih edilen 3. model olma başarısını gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre; Dacia Sandero, 2024 yılının ilk yarısında dünya çapında 164 bin 789 adetlik satış gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 18,5 arttırdı ve Avrupa’nın en çok satan perakende otomobil modeli oldu.

2008’de tanıtıldığından sonra dünya genelinde 3,1 milyondan fazla Sandero satıldı.