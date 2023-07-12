Bolu'da gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonasında İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM takımı Türkiye 2’nciliği ve Türkiye 3'üncülüğü elde etti.BURSA (İGFA) - Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 9 Temmuz Pazar günü Bolu’da gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM takımı, yarışmalarda iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası U17 bayanlar kategorisinde mücadele eden DOSTUM sporcusu Nisanur Acar, zorlu rakipleri ve hava koşullarıyla mücadele ederek Türkiye 2’ncisi si olmayı başardı. Master kategorisinde mücadele eden Engin Karabacakoğlu ise son bölümde geçirdiği kaza nedeniyle 2’nciliği kaçırsa da yaralı bir şekilde bitişe ulaşarak Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı.