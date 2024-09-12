Bursa Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan 17 ilçedeki karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Harmancık ilçesindeki mevcut yolların iyileştirilmesi çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların kesintisiz ulaşımını sağlayabilmek için gece gündüz demeden mesai harcıyor.

Bursa’nın en temel sorunlarından biri olan ulaşıma köklü çözümler üretmek için projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek hedefiyle yoğun çaba harcıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Harmancık ilçesi Kışmanlar ve Akpınar mahallelerinin yol çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

2 bin metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yolda 6 bin 500 ton kazı dolgu işlemi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca Bekdemirler Mahallesi, Dedebali-Gölcük arası, Okçular-Yayabaşı arası, Akpınar-İshaklar arası ve Dutluca-Koyak arasındaki yollarda zemin hazırlığını tamamlarken, sathi kaplama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.