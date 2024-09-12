Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ taslağına göre, fiş ya da fatura almayan tüketicilere 5 bin lira özel usulsüzlük cezası kesilebilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, fişsiz alışverişlerin tespiti halinde tüketicilere cezai yaptırımlar uygulanması öngörülüyor. Ancak, bu cezalardan kaçınmak mümkün olabilir; tüketiciler fiş alınmadığını öğrenir öğrenmez ve bu durumu belgenin düzenlenmesi gereken tarihten itibaren 5 iş günü içinde Gelir İdaresi'ne bildirirse, ceza almaktan kurtulabilecekler.

Tebliğ taslağında, fiş veya fatura almayan tüketicilerin karşılaşabileceği ceza ve bildirim süreci detaylı bir şekilde açıklandı. 2 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan 7524 sayılı yasa, fiş ve fatura kesmeyenlere yönelik cezaları artırmıştı. Buna ek olarak, fiş almayan nihai tüketicilere de özel usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtilmişti.

Örneğin, 9 Ağustos 2024 tarihinde çocuğuna oyuncak alan Kemal Bey fiş almadı. Bu durumda, Kemal Bey’e 5 bin lira ceza kesilecek, aynı zamanda satıcıya da ceza uygulanacak.

Başka bir örnekte ise, 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimde, Hasan Bey’in (M) şirketinden fiş almadığı tespit edildi. Bu durumda Hasan Bey’e 5 bin lira ceza kesilecek, (M) şirketine ise dördüncü tespit olduğu için 40 bin lira ceza uygulanacak.

Tebliğ taslağında, tüketicilerin fiş veya fatura almamaları halinde 5 iş günü içinde bildirim yapmaları gerektiği vurgulandı. Örneğin, 14 Kasım 2024 tarihinde alışveriş yapan Nevzat Bey, fiş almadığını 3 Aralık 2024 tarihinde bildirdi. Ancak, bu bildirimin beş iş günü içinde yapılmamış olması nedeniyle, Nevzat Bey’e 5 bin lira ceza kesilecektir.