Akkaya, yaptığı açıklamada, damacana su fiyatlarındaki aşırı artışın yalnızca İstanbul’daki vatandaşları değil, tüm Türkiye’yi, yani 85 milyon kişiyi etkilediğini vurguladı. Kanunların kendilerine verdiği yetkiyle bir tarife belirlediklerini belirten Akkaya, bu tarifeye göre dönüşümlü damacana fiyatının 90 lira, dönüşümsüz damacananın ise 95 lira olması gerektiğini ifade etti. Birçok firmanın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olduğuna dikkat çeken Akkaya, bu firmaların esnaf odası tarifesini dikkate almadıklarını belirterek, 19 litrelik damacana fiyatlarının bugün 145 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

İstanbul'da ve Türkiye'de fiyat oluşumunda çift başlılık olmaması gerektiğine dikkati çeken Akkaya, "İstanbul'a il dışından gelen suların önemli bölümü, yüzde 65'i yabancı firmalara ait. Onlar da tarifelere uymuyorlar. Gerekçe ne bilmiyoruz" dedi.



Damacana su fiyatları yüzde 100 arttı

Akkaya, geçen yıl bu dönemlerde damacana suyun 60-70 lira arasında olduğunu vurgulayarak, yüzde 100 civarındaki artışı kendilerinin de anlamadığını söyledi. Nakliye maliyetlerinin gerekçe gösterildiğini belirten Akkaya, şöyle konuştu:

"Geçen yıldan bu yana akaryakıt bu kadar artmadı. Başka nakliyeyi etkileyen ne var bilmiyoruz. Bir anlamda yabancılar tarifeyi belirlemiş oluyorlar. Onlar ne isterse o oluyor. 22 su firması yabancıların. Pazarın önemli bölümünü ellerinde tutuyorlar. Ekmek ve su fiyatları önemlidir. İnsanın en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerdir. Konuyu Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a ilettik. Konunun üzerine gidiyorlar, araştırıyorlar. Bu konuda Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile görüşeceğiz. Bununla ilgili bir tarife mi belirlenir tavan fiyat mı uygulanır bilmiyoruz ama bu böyle gitmez."

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "sudan sebepler"le su fiyatlarının inanılmaz artırıldığını söyledi. Esnaf odasına bağlı olanların fiyat tarifesine uyduğunu ancak ticaret odasına şirket kayıtlı olanların kafalarına göre fiyat belirlediğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ticaret odasına kayıtlı firmalar fiyatı yükseltince belediyenin suları bile arttı. Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz. Litresi 7,5 lirayı geçti, böyle bir şey olabilir mi? Suyun maliyeti çok yüksek değil aksine çok düşük aslında ambalajı para. Ambalajı defalarca kullanıyorlar. Buna rağmen fiyatlar çok arttı."

Kaynak: İHA