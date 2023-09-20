Damar Tıkanıklığı Nedenleri ve Tedavisi

Genel itibariyle damar tıkanıklığı orta yaş ve üstünde görülür. Fark edilmez ise ölümcül sonuçlar yaratacak bir durumdur. Erken tanı bu rahatsızlık için oldukça önemlidir. Ne yaparsanız yapın; yemek yemek, su içmek, hava almak, her şey bir müddet sonra kana karışır. Kana karışan her şey sayısız damar yoluyla hücrelere karışır.

Damar yolunda çoğunlukla kötü beslenme, sigara, alkol gibi nedenlere bağlı olarak bir aterom plağı oluşur. Bu plak da arter denilen atardamar sistemini tıkar. İşte buna damar tıkanıklığı denmektedir. Aterom plağı çoğu zaman arterlerin sertleşmesine, tıkanmasına ve daralmasına yol açarlar. Bu şekilde de iç organlara yeterli miktarda oksijen bitmeyecektir.

Ayrıca beyne ve kalbe giden damarlarda pıhtılaşma meydana gelecektir. Dünyada orta yaş ve üstü önemli bir kitle bu rahatsızlıktan şikayet eder. Gerçekten bu hastalık, kimsenin karşılaşmak istemeyeceği rahatsızlıklardan birisidir. Bu yüzden en ufak bir belirtide acil olarak en yakın bir sağlık merkezine başvurulmalıdır.

Damar Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır?

Aslında damar tıkanıklığı kavramı bütün vücudu kapsayan genel bir kavramdır. Sanıldığı gibi sadece kalp ile ilgili olan bir durum değildir. Kalp, beyin, kol ile bacak, böbrek olmak üzere dört şekilde kendini gösteren bir hastalıktır. Belirtilerin başlamasından itibaren kişi için ağrılı bir dönem başlamış olur.

Tıkanıklık belirtileri şunlardır;

•Göğüs tarafında ciddi bir baskı hissetme ya da sıkışma

•Vücudun çeşitli yerlerinde baskılar ve sıkışmalar hissetme

•Hazımsızlık

•Nefeste darlık

•Güçsüzlük hissi

•Konuşurken zorluk yaşama

•Gözlerde görme sorunu olması

•Başın dönmesi

•Yoğun ve sert baş ağrısı

•Kol ve bacak kısımlarında hissizlik hali

•Aniden oluşan üşüme hissi

Elbette ki daha birçok neden sıralanabilir. Uzman hekimler tarafından saptanan, çok fazla belirti bulunur. Bunların birini veya birkaçını fark etmeniz durumunda, daha önce değinildiği gibi bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Damar Tıkanıklığının Nedenleri Nelerdir?

Yanlış ve kötü beslenme, sigara içme, alkol kullanımı, genetik faktörler, yüksek tansiyona sahip olma, yaşlılık gibi nedenler rahatsızlığa yol açmaktadır. Bireyin kendi hataları yüzünden olduğu gibi genetik olarak da kişi bu rahatsızlığa yakalanmaktadır. Yani tam olarak tıkanıklığın önüne geçmek mümkün değildir. Nitekim erken tanı çok önemlidir.

Damar Tıkanıklığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Her şeyden önce bir doktora başvurmak tedavinin başlangıcına vesile olacaktır. Genelde tedavi için doktorlar, eğer durum çok acil ise bypass ya da anjiyoplasti denilen ameliyatları tercih ederler. Eğer durum başlangıç aşamasında ise ilk önce tıkanıklık sebeplerini teker teker ilgili kişi yaşamından çıkartmalıdır.

Bunlar arasında sağlıksız beslenme ve sigara kullanımı genelde baş sebeplerdir. Bunun yanında, doktorlar spor yapmayı hastalarına önerirler. Özellikle kol ve bacaklarda oluşan tıkanıklığın çözümünde bu önemlidir. İlaç tedavisi bir hastalık sürecinde neredeyse olmazsa olmazdır. Bu anlamda pıhtılaşmayı önleyici ve plağın oluşmasına engel olan ilaçlar kullanılır.

Damar Tıkanıklığı Tedavi Sürecinde Psikolojik Durum

Belki de bu süreçte ilgili kişinin mental ya da psikolojik durumu oldukça önemlidir. Buna halk arasında güçlü olmak da denilmektedir. Kişi süreç esnasında, umutsuzluk hissine yapılmamalıdır. Eğer varsa hastanın sevdiği ve değer verdiği insanlar ya da hayvanlar bu süreçte kişinin yanında olmalıdır.

Damar Tıkanıklığı Tedavi Sürecinde Alternatif Yollar

Alternatif yollar aslen bu dönemde doktorların tavsiye ettiği yollardır. Daha önceden bu hastalığı yenmiş insanlar; fiziksel ya da sosyal medya, internet gibi mecralarla hastaya destek olurlar. Bir şeyin olumlu bir şekilde sonuçlandığını görmek, rahatsız bireyde bir tür doping etkisi yaratır.