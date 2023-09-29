İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, İran uyruklu Mohammad Khodarahmi adlı şahısın, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Shırın Galeh Bakhtıarı ve eski kayınvalidesi Shahrazad Galeh Bakhtıarı'yı öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladığı korkunç olayın mütalaası açıklandı. Mahkeme savcısı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mohammad Khodarahmi'nin 'İki kişiyi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ancak, maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı hakkında 'İki kişiyi nitelikli kasten öldürme' suçuna dair yeterli delil bulunmadığından dolayı beraat talep edildi.

Sanık Mohammad Khodarahmi'nin avukatına savunma yapabilmesi için süre verilerek duruşma ertelendi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan bu korkunç olay, İran uyruklu Khodarahmi'nin kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdükten sonra cesetlerini parçalayıp derin dondurucuda sakladığını ve suçu İran Konsolosluğuna itiraf etmesiyle ortaya çıkmıştı. İddianamede, Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın da cinayete yardım ettikleri gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.