Darıca’da belediye ekipleri; asfalt, parke döşeme, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ana caddeler başta olmak üzere ilçeni dört bir yanında bozulan yolları onaran Darıca Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak için çalışıyor. Bir yandan yollar üstyapı çalışmalarıyla konforlu hale getirilirken, bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmalarıyla mahallelerin çehresi değiştiriliyor. Yapılan çalışmalar ile vatandaşın ulaşımı da büyük ölçüde kolaylaşırken kısa süre içerisinde tamamlanan yol çalışmaları ise mahalle sakinlerinden tam not alıyor.

Ulaşım konforunu artırarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Büyükşehir Belediyemizle birlikte ulaşımı kolaylaştıracak çalışmalarla şehrin ihtiyaç duyulan yol sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak hem yolları güvenli ve kontrolü hale getirmeyi hem de trafiğin rahat bir nefes almasını sağlayarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi.