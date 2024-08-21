Bursa’nın İnegöl İlçesinde motosiklet ile bisikletin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahalleri Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde iddiaya göre U dönüşünün yasak olduğu cadde de bir kamyonet dönüş yapmak istedi. Bu sırada Avarlar Kavşağı istikametinden Fatih Cami istikametine seyir halinde Harun D.(19) 16 BEN 378 plakalı motosiklet kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet, Tandoğan Caddesinden Ertuğrulgazi Caddesine çıkan bisikletli sürücüsü Beratcan K.’ya(13) çaptı. Kaza sonucu motosiklet ile bisiklet sürücüsü yaralanırken, kazayay sebebiyet veren sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet kaza yerinden kaçtı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE