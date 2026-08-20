Darıca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında park ve yeşil alanların daha temiz, düzenli ve estetik hale getirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklardan sahil alanlarına, dinlenme noktalarından mahalle aralarındaki yeşil alanlara kadar Darıca'nın dört bir yanında bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yeşil alanların sayısı ve niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülürken, mevcut parkların da düzenli bakım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşların kullanımına en iyi şekilde sunulmasını hedefliyor.

Parklar tek tek yenileniyor

Belediye ekipleri tarafından vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere ilçedeki farklı noktalarda kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında park ve yeşil alanların genel bakımı yapılırken, mevcut alanların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi için çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Bitki ve çiçeklerin bakımı yapılırken, vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirebileceği temiz ve estetik yaşam alanları oluşturuluyor.

Daha yeşil, daha düzenli, daha yaşanabilir bir Darıca

Çalışmaları sahada inceleyerek ekiplerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, Darıca'nın her mahallesinde yaşam kalitesini artıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Bıyık, 'Darıca'mızın her noktasında vatandaşlarımızın nefes alabileceği, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği temiz, düzenli ve yeşil alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Parklarımızın bakımından çevre düzenlemelerine kadar ekiplerimiz sahada. Hedefimiz daha yeşil, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Darıca. Bunun için canla başla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.