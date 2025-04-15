

Yeniceköy Mahallesi Mobilya Caddesi numara 32 (Mobiliyum AVM önü) adresinde düzenlenen açılış törenine Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.



Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Bugün burada bir nevi toplu açılış yapacağız. 4 tane mağazamızın açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Dasell, Pierre Cardin ve Lacivert mobilya inşallah hem Türkiye, hem Bursa hem de İnegöl ekonomisine büyük katkılar sağlayacak. İnancımız bu yönde. Bu işletmeyi işleten ve burada çalışan işçisinden patronuna kadar bu mağazalarda büyük katkılar sağlayacaklar. Ben o yüzden işletme sahiplerini de tebrik ediyorum. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum kurdeleyi kesiyorum” dedi.



Kurdele kesiminin ardından Dasell, Pierre Cardin ve Lacivert mobilya mağazaları hizmete açıldı. Protokol üyeleri mağazaları tek tek gezerek, hayırlı işler diledi.