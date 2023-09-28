Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlediği "27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri” yarışmasının ödül törenine katıldı.

DATÜB Genel Sekreteri Uçar, beraberinde Azerbaycan Temsilcisi Halid Halilov, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği dergisi baş editörü Rövşen Memmedoğlu ve DATÜB Basın Sorumlusu Mevlüt Işık’tan oluşan heyetle birlikte Bakü’de düzenlenen 27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri yarışmasının ödül törenine katıldı. Han Vakfı Özel Ödülünde “O Bisküvi Boğazımda Kaldı” rumuzlu haber ile Show TV Haber Kameramanı Fatih Günal ve Muhabir Mustafa Mandev ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) özel ödülüne ise “Berna Öğretmen’in Kış Mesaisi” rumuzlu haber ile Anadolu Ajansından Ömer Yasin Engin’e ödüllerini DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar takdim etti.

Törende ayrıca ödül töreninin düzenlenmesine destek veren DATÜB Genel Başkanı ve aynı zamanda Han Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından Türk Dünyasına hizmetlerinden dolayı Şuşa’nın ve Karabağ’ın sembolü olan Har-ı Bülbül Özel Ödül ile ödüllendirildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, böyle önemli bir organizasyonu Can Azerbaycan’da yaptıklarından dolayı organizasyon heyeti başkanı Aytekin Polatel’e DATÜB plaketini takdim etti.