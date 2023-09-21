Turgutreis Mahallesi'nde bugün saat 17.30 sularında meydana gelen olayda, Galip Ö. adında bir şahıs ile avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar arasındaki uzun süredir devam eden bir icra davası nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. İddialara göre, bu anlaşmazlık hafif ticari bir araçta karşı karşıya geldiklerinde tırmandı.

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Tartışmanın giderek büyümesiyle birlikte, aracın arka koltuğunda oturan Galip Ö., yanında bulunan bir tabancayı kullanarak avukat Çam ve emekli icra müdürü Çavdar'a ateş etti. Olayın hemen ardından Galip Ö., bölgeden kaçtı. Bu korkunç olayın ihbar edilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede başlarından ağır şekilde yaralanan Çavdar ve Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ardından savcının yapacağı incelemenin ardından, iki kurbanın cansız bedenleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Bodrum'da yaşanan olayın hemen ardından kayıplara karışan şüpheli Galip Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şu an itibarıyla olayla ilgili sürdürülen soruşturma devam ediyor. 

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