Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, yeni dönemde de Osman Gazi’nin kurduğu Osmanlı Devleti’nin ilk başşehri Yenişehir’in her karış toprağını mamur etmeye devam edeceklerini söyledi.

Yenişehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, MHP İlçe Başkanı Arif Eren ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri’yle birlikte vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Gittiği her mahallede büyük bir coşkuyla karşılanan Davut Aydın, yeni dönemde hedeflerinin milli ve manevi değerler ekseninde şekillenen, ahlaki ilkeleri öne alan ve değer merkezli üretken belediyecilik anlayışını sürdürmek olduğunu ifade etti. “Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın arifesinde üzerimize koşar adım gelen asra Yenişehir’den hep birlikte Türk mührünü vuracağız” diyen Davut Aydın, “Osman Gazi’nin kurduğu Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Yenişehir’imizin her karış toprağının mamur edilmesi ve her vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanması belediyecilik vizyonumuzun temelinde olmaya devam edecek” şeklinde konuştu. Şeyh Edebali’nin ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdü ve MHP’nin üretken belediyecilik anlayışının bir gereği olarak yeni proje ve yatırımlarla Yenişehir’in her karış toprağına nice yüzyılların tohumlarını ekmeye devam edeceklerini söyleyen Davut Aydın, “Aile, toplum ve örfe karşı yıpratma politikalarının yürütüldüğü ve milletimizi millet yapan değerlerin ağır kuşatma altında olduğu günümüzde kültürde yozlaşma ve değerlerde çözülmeye yol açacak teşebbüslere karşı faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştıracağız” dedi.

Bu bakışla onlarca proje hazırladıklarına değinen Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Örneğin Yenişehir’imizdeki kapalı pazar yeri ve otopark projelerimizin bir yenisini Yenigün Mahallemize inşa edeceğiz. Cumartesi günleri alışverişin sağlıklı adresi olacak kapalı pazar yeri, haftanın diğer günleri otopark olarak hizmet verecek. Sokak hayvanları için Yenişehir’imize modern bir barınak kazandıracağız. Yine veteriner hekimlerimizle birlikte; ilçe genelinde tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını sağlayacağız. Çocuklarımızın okul geliş ve dönüşlerini daha güvenli hale getirmek, eğitim kurumlarımızın çevresini ve çocuk parklarını 7/24 kontrolde tutmak amacıyla kameralı takip sistemini uygulamaya alacağız. İlçemize bünyesinde sinema salonlarının yer alacağı yeni bir kültür sanat merkezi kazandıracağız. Okulların ve çeşitli grupların tiyatro faaliyetlerine açık olacak merkezde, vizyondaki filmleri halkımızla buluşturacağız. Su Deposu Kır Düğün Salonu’nun ardından ilçemize hizmet verecek yeni bir düğün salonunu Cihadiye Mahallemize inşa edeceğiz. Yaz-kış açık olacak tesisimiz diğer toplantı ve etkinliklerin de adresi olacak. Tarım ve ticari faaliyetleriyle Bursa ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan ilçemize; mevcut trafik yoğunluğunu dikkate alarak ağır vasıta araçlar için bir otopark kazandıracağız. Bu dönem bir katlı otopark projesini de ilçe merkezine kazandıracağız. Yenişehir kent merkezindeki trafiği rahatlatacağız, ulaşımı yayalarımız için daha güvenli hale getireceğiz. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye’miz, Bursa’mız ve Yenişehir’imiz için canla başla çalışmaya ve sözümüzün arkasında Yenişehir’imizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı için şahlanışın en güçlü hissedildiği şehirlerimizden biri Yenişehir olacak” dedi.