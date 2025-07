Son dönemde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ve suya yaptığı zamları üzülerek takip ettiklerini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bunu Bursa Büyükşehir Meclis'inde de her defasında gündeme getirdik. Çünkü vatandaşımızı mağdur edecek zamlar bizleri son derece rahatsız ediyor. Nisan ayından itibaren 12 metreküp sudan başlayarak yüzde 54 zam yapıldı. 18 metreküp kullananlara yüzde 96 zam yapıldı. 25 metreküpün üzerinde su kullananlara da neredeyse yüzde 105 zam yaparak ciddi manada bir mağduriyet oluşturuldu. Nisan 2024'ten Temmuz 2025'e kadar suya yaklaşık yüzde 171 zam oranıyla karşı karşıya kaldık. Bu ister istemez tüm Bursa halkını rahatsız ediyor. Tabii ki en son meclis grubunda da bunu günde getirdiler. Biz zamma itiraz ettik. Ancak bunu yine de uygulayacaklarıyla alakalı duyumlar alıyoruz. Böyle bir durum olduğunda da biz kamuoyuna kendilerini şikayet edeceğiz. Çünkü bu yapılmasını arzu etmediğimiz bir şey. Buraları kar edecek olan bir yerler değildir. Bunlara dikkat etmeleri lazım" dedi.



"Seçildiğinde yaptığı indirimin zararı 1,5 milyar"

‘BUSKİ ile alakalı maliyetler noktasında ciddi manada zarar var' diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e seslenen Gürkan, "Kendisine şunu sormamız gerekiyor. İlk geldiklerinde hiçbir hesap kitap yapmadan ‘suya yüzde 25 indirim yapıyoruz' dediler. Şimdi de zarar ediyoruz diyorlar. Öncelikle bu zarar ettikleri maliyeti müsebbibi kendileridir. Çünkü bu yapmış oldukları yüzde 25 indirimin maliyeti asgari en az 1,5 milyardır. Önce bu yapmış oldukları indirimin hesabını vermeliler. Yani hedefi saptırıp başka yerlere çekip ‘yanlış bilgi verildi' falan deyip veya birilerini itham altında bırakarak bu tür söylemlere girmeleri hoş değil. Biz her halükarda vatandaşlarımıza yapılmış olan bu su zammını kabul etmiyoruz ve su zamlarıyla alakalı oluşturulan mağduriyetten dolayı da kendilerini kınıyoruz" diye konuştu.

"Ulaşımda da vatandaşımızın aklıyla alay ediyorlar"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla alakalı insanların kafasını karıştırmaya çalıştığını belirten Gürkan, "Biz büyükşehir belediyesini kendilerine teslim ettiğimizde ulaşım ücretleri 12 liraydı. Şu anki 35 liradır. Hiç bunu başka bir taraflara çekmelerine gerek yok. Vatandaş cebinden çıkan paraya bakar. Son uygulamalarıyla da abonmanları iptal ettiklerini söylediler. Ciddi manada bir tepki çekti. Bu tepkiyle birlikte tekrardan abonmanlarla ilgili geriye alıyoruz dediler. Ama orada da vatandaşımızın aklıyla alay edercesine daha önceden bin 700 liraya 160 biniş yapılıyordu. Bu da 1 binişte 10 lira 60 kuruşa tekabül ediyordu. Şu an yapmış oldukları bu kart uygulamasıyla 2 bin 900 lira 100 biniş yaptılar. Dolayısıyla 10 lira 60 kuruş olan ücret 29 liraya çıkmış oldu. Öğrenci abonman ise, 200 biniş 450 liraydı. Şimdi ise 100 binişi 790 lira oldu. Yani bir öğrenci 2 lira 25 kuruşa binerken, şimdi 7 lira 90 kuruşa binecek. Bunları da vatandaşımızın bilgilerini istirham ediyoruz. Vatandaşımız her şeyin farkında. Aslında görüyor. Buraları kar etme yerleri değil, hizmet etme yerleridir. Hizmet ederken ve hizmete başlarken de biraz arkasını önünü düşünerek hizmet edecekler. Oraya buraya şikayet ederek, mazeret üreterek birilerinin suçlayarak hizmet edilecek yer değildir. Vatandaşımız kendilerinden hizmet bekliyor. Bahane mazeret beklemiyor. İnşallah bundan sonra bu yapmış oldukları uygulamaların yanlış olduklarını görürler ve yanlışlarından dönerler diye düşünüyorum" dedi.