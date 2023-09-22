Yıldırım Belediyesi, Davutkadı ve Yediselviler Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 96 binanın yıkımına başladı.

Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı alanı olarak ilan edilen Davutkadı Mahallesi’nde yaklaşık 21 bin 450 metrekarelik alanda yeni bir kentsel dönüşüm projesi için ilk adımı attı. Proje alanında bulunan 96 binanın yıkımına başlanırken, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çoğunluk 50-60 yıllık eski binaların bulunduğu, tek aracın bile zor geçtiği dar sokaklardan oluşan, insanlarımızın yaşam standartlarını düşüren bölgemizde adeta yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz” dedi.

4 bin metrekarelik park kazandırdık

Bölgedeki riskli yapıların yerini, güvenli, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, modern binalara bırakacağını aktaran Başkan Yılmaz, “96 mevcut bina ve 278 bağımsız bölümün bulunduğu Davutkadı Kentsel Dönüşüm Proje alanında 290 hak sahibi ile uzlaşma görüşmelerimiz tamamlandı. Onaylı imar planında konut imarlı iki yapı adası ve park alanı yer alan proje alanında iki ayrı konut imarlı yapı adasında olacak şekilde toplamda 7 adet blok, 238 bağımsız bölüm bulunacak. Yaptığımız imar uygulamasıyla 3 bin 925 metrekarelik yeşil alanı da bölgeye kazandırmış olacağız. Bu bölgede yaptığımız çalışma ile hem Ortayol hem İncirli Caddesi’nin genişlemesini sağlıyoruz hem de yeşil alanı ilçemize kazandırmış oluyoruz” diye konuştu.

Davutkadı Mahallesi Hak Sahibi Mehmet Uğraşır, (45) “Mahallemize uzun zamandır kentsel dönüşüm bekliyorduk. Evlerimizin çoğu eski ve kerpiç evdi. Depreme hiçbir şekilde dayanıklılığı yoktu. Bundan sonra depreme dayanıklı, daha sağlam evlerde yaşam süreceğiz. Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Yine hak sahiplerinden Hasan Babaç, (60) “Mahallemizde kentsel dönüşüm adına ilk adımlar atılıyor. Bizler de Yıldırım Belediyesi’nin destekleriyle 60 yıllık anılarımızı bir kenarı bırakarak iş birliği yapıyoruz. İnşallah projeler anlatıldığı gibi güzel bir şekilde yapılır. Tüm Bursa’ya ve Yıldırım’a yakışır önemli kentsel dönüşüm projeleri olur. Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.