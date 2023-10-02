Eczacıbaşı Topluluğu’nun banyo yenileme alanında hizmet veren e-ticaret sitesi ‘decoverse.com’da, site mimarlarının özel olarak farklı stillerde hazırladığı 40’ı aşkın hazır banyo seçeneği kullanıcılara sunuldu.

Eczacıbaşı Topluluğu çatısı altında kurulan Decoverse.com, banyo yenileme sürecini konforlu, hızlı ve pratik hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Platform aracılığıyla, Decoverse mimarlarının farklı stillerde hazırladığı 40’tan fazla hazır banyo paketi kullanıcılara sunuldu. Kullanıcılar, sitede beğendikleri banyo paketi için kullanılacak ürünleri görüntüleyerek gereken tüm malzemeleri tek tıkla satın alabiliyor. Dileyen kullanıcılar ürünleri kendi zevklerine göre farklı alternatifler ile değiştirebiliyor. Kullanıcılar site üzerinden hazır banyolar için işçilik paketleri de satın alabiliyor.

Decoverse, her şekil ve büyüklükteki banyoya uygun, endüstriyel, sahil tarzı, modern, klasik, minimalist ve country stilinde paketler sunuluyor. Kullanıcılar site üzerinden banyo yenileme işlemlerinin ne kadar süreceği ve kaç TL’ye mal olacağı gibi sorularına da yanıt alabiliyor.

Kullanıcılar, sitede bulunan ‘Sizi arayalım’ formu ve ücretsiz ‘Mimara sor’ butonu aracılığıyla ekiplere ulaşarak hazır banyolar hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Ekipler, sitede yayınlanan blog yazıları, banyo tasarım örnekleri ile kullanıcıların banyo yenileme süreçlerine dahil oluyor.