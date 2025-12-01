Çanakkale’de İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) zararlısına karşı yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kahverengi kokarcanın halk sağlığına olan etkileri konusunda Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirildi. Eğitimde; zararlının biyolojisi ve morfolojik özellikleri, kışlama alanlarında uygulanabilecek mücadele yöntemleri, canlı zararlı örneklerinin tanıtımı yapılarak katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürülüğünce yapılan açıklamada, "Kahverengi kokarcanın ev içlerine toplu şekilde girmesi, kişilerde huzursuzluk ve hijyen kaygısına yol açarken böceğin salgıladığı kötü kokulu sıvıya uzun süreli maruziyet, özellikle alerjik kişilerde alerjik rinit ve astım benzeri solunum şikayetlerini tetikliyor. Sonbahar döneminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte böceklerin sıcak ve korunaklı alanlara girişlerini önlemek amacıyla; ev giriş noktalarının kahverengi kokarcanın giremeyeceği şekilde kapatılması, eve giren böceklerle temastan kaçınılarak mekanik yöntemlerle uzaklaştırılmaları, böceklerin ezilmemesi ve temas sonrası ellerin yıkanması son derece önemlidir. Eğitim faaliyetlerimiz, üreticilerimizin ve kurum çalışanlarımızın farkındalığını artırarak, Kahverengi Kokarca ile etkin mücadelenin sürdürülebilirliğini hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi.