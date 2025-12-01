Bin 178 sporcunun katılımıyla Trabzon’da düzenlenen Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finalleri’nde Çayırova Belediyesi’ni iki sporcu temsil etti. Müsabakalarda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Yağmur Yeyin 4 madalya birden kazandı. Hesna Zeren Turali ise yüzlerce sporcu arasından adını ilk 10’a yazdırdı.

Yağmur Yeyin’den 4 madalya

Turnuvada alınan sonuçlara göre, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Yağmur Yeyin, 100 metre kelebek ve 50 metre kelebek stillerinde Türkiye üçüncüsü olarak iki gümüş madalya kazandı. Başarılı sporcu, 200 metre karışık ve 50 metre serbest yarışlarında ise Türkiye dördüncüsü olarak iki bronz madalya elde etti ve toplamda 4 madalya ile finalleri tamamladı. Aynı kulüpten Hesna Zeren Turali ise 200 metre karışıkta Türkiye 10’uncusu ve 200 metre kurbağalamada Türkiye 12’ncisi oldu.