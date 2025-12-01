Karşılaşmada Körfez Gençlerbirliği, 20. dakikada Oğuzhan Taha Uzun’un attığı golle 0-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Başiskele Belediyespor, 60. dakikada bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi. Maçın 65. dakikasında Körfez Gençlerbirliği’nden Hüseyin Batu Gökdağ kırmızı kart gördü.

Bu beraberliğin ardından ligde 3. hafta sonunda her iki takım da 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7’şer puana ulaştı. Körfez Gençlerbirliği, ligin 4. haftasında kendi evinde İzmit Kireçocakları Spor Kulübü ile karşılaşacak.