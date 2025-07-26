Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Ziyaretin ardından heyet tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 11 Temmuz’da düzenlenen silahların imha edilme törenine dair izlenimlerin ve bu törenin yansımalarının Öcalan’a aktarıldığı belirtildi. Öcalan’ın, törenin gerçekleştirilme şekli ile ortaya konan irade, inanç ve barış yönündeki kararlılığı çok değerli bulduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan komisyon çalışmasına da değinilerek, bu çalışmanın kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle yürütülmesi halinde barış ve demokrasi adına önemli katkılar sağlayabileceği yönünde Öcalan’ın beklentisi aktarıldı. Öcalan’ın halk ve toplumsal kesimlere selam ve iyi dileklerini ilettiği de duyuruldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi