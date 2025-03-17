Görüşme sonrası açıklama yapan Güler, ilerleyen günlerde detaylı değerlendirmelerin yapılacağını söyleyip "Çok samimi, dostane bir görüşme yaptık" dedi.

İmralı'nın terör örgütü PKK'yı feshetmesi sonrası DEM Parti heyeti, parti turuna başladı.

Sabah saatlerinde MHP'yi ziyaret eden DEM Parti heyeti ardından AK Parti'yi ziyaret etti.

1 saat 50 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şunları söyledi:

"Misafirlerimizi ağırladık. Çok samimi, dostane bir sohbet yaptık. Son gelişmeler üzerine değerlendirmelerimizi kendilerine ilettik. Ben çok teşekkür ediyorum değerli eş genel başkanlara. İlerleyen zamanlarda daha detaylı değerlendirmeler olacaktır"