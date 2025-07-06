MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te DEM Parti grubuyla tokalaşması ve ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı tarihi çağrı, önemli bir sürecin kapısını araladı. Bu sürecin sonunda, 12 Mayıs 2025’te terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararı aldığı duyuruldu.

Türkiye'nin PKK ile yaklaşık yarım asırdır süren mücadelesini sona erdirecek bu kararla birlikte, örgütün tüm uzantılarının da silah bırakması bekleniyor. DEM Parti ise, sürecin bundan sonraki adımlarını netleştirmek için harekete geçti.

DEM Parti MYK Acil Toplanıyor

DEM Parti içinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan İmralı heyeti, Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere 6. kez İmralı Adası'na gitmek için yola çıkarken, parti yönetimi de son gelişmeleri ele almak amacıyla Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplantıya çağırdı.

Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti heyeti, daha önce 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan ve 18 Mayıs tarihlerinde olmak üzere İmralı’da beş görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan ile görüşme 3 gün sonra

İmralı heyeti Öcalan'la görüşmenin ardından 9 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Erdoğan konuya ilişkin, "DEM Parti heyetiyle de “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonrasını ele alacağız. Kabulümüz önümüzdeki hafta içinde olacak" demiş, görüşmede DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın olacağını, kendisine de AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın eşlik edeceğini açıklamıştı.

Temaslar sonrası terör örgütü PKK'nın bu hafta silah bırakması bekleniyor.