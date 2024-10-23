Bahçeli'nin açıklamaları tartışmalara neden olurken, Öcalan’dan gelebilecek olası bir açıklama merak konusu oldu.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISI GÜNDEMDE

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’a seslenerek örgütün lağvedildiğini TBMM kürsüsünden açıklaması gerektiğini belirtti. Bahçeli, Öcalan’ın bu adımı atması halinde tecritin kaldırılabileceğini ve yasal düzenlemelerle umut hakkının önünün açılabileceğini ifade etti. Bahçeli’nin "Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, terör sorunu tamamen çözülsün" sözleri dikkat çekti.

SAKIK: "ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ GELİŞMELER BEKLENİYOR"

DEM Parti Milletvekili Sırrı Sakık, Bahçeli’nin açıklamalarını T24’e değerlendirdi. Sakık, "Bu topraklarda konuşarak sorunları çözebiliriz. Bahçeli’nin Öcalan’a dair açıklamaları beni şaşırtmadı. Önümüzdeki günlerde daha büyük gelişmelerin yaşanma olasılığı yüksek. Hep birlikte göreceğiz" dedi. Sakık, Bahçeli’nin sözlerinin müzakere aşamasına geçildiğinin işareti olabileceğini vurguladı.