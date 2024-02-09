DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan  40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı.  DEM Parti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Kasım Yıldırım-Bilmez Erdoğan olduğunu açıkladı. Doğan'ın açıkladığı diğer  il ve büyükşehir adayları şu şekilde;

  • Antalya - Kemal Bülbül
  • Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
  • Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
  • Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
  • Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
  • Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
  • Trabzon - Leyla Üzüm
  • Van - Abdullah Zeydan
  • Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege
  • Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
  • Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık
  • Bursa - Kasım Yıldırım, Bilmez Erdoğan
  • Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
  • Düzce - Alper Fatma Çelik
  • Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
  • Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
  • Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
  • Kars - Arzu Savaş Derman
  • Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol
  • Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun
  • Siirt - Safiye Alakaş
  • Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir
  • Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız
  • Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı

Kaynak: HABER MERKEZİ