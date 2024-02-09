DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Kasım Yıldırım-Bilmez Erdoğan olduğunu açıkladı. Doğan'ın açıkladığı diğer il ve büyükşehir adayları şu şekilde;
- Antalya - Kemal Bülbül
- Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun
- Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç
- Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin
- Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç
- Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk
- Trabzon - Leyla Üzüm
- Van - Abdullah Zeydan
- Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege
- Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın
- Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık
- Bursa - Kasım Yıldırım, Bilmez Erdoğan
- Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım
- Düzce - Alper Fatma Çelik
- Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç
- Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
- Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş
- Kars - Arzu Savaş Derman
- Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol
- Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun
- Siirt - Safiye Alakaş
- Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir
- Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız
- Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı
Kaynak: HABER MERKEZİ