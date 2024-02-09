DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 40 il ve 16 büyükşehir için adaylarını açıkladı. DEM Parti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayları Kasım Yıldırım-Bilmez Erdoğan olduğunu açıkladı. Doğan'ın açıkladığı diğer il ve büyükşehir adayları şu şekilde;

Antalya - Kemal Bülbül

Diyarbakır - Serra Bucak, Doğan Hatun

Konya - Gülbahar Gündüz, Bülent Kılıç

Malatya - Sivir Şimşek, Abdullah Ekin

Maraş - Fatma Şıkyürek, Ali Ardıç

Mardin - Bengün Demir, Ahmet Türk

Trabzon - Leyla Üzüm

Van - Abdullah Zeydan

Bilecik - Züleyha Çengel, Ömer Ege

Bitlis - Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın

Bolu - Birsen Baş, Veli Saçılık

Bursa - Kasım Yıldırım, Bilmez Erdoğan

Çankırı - Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım

Düzce - Alper Fatma Çelik

Edirne - Alim Hacanoğlu, Mevlüt Aykoç

Hakkari - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır - Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş

Kars - Arzu Savaş Derman

Kastamonu - Hatice Uçar, Yakup Akyol

Kırklareli - Arzu Fırat, Adnan Aygun

Siirt - Safiye Alakaş

Sinop - Filzi Yalçın, Erol Aydemir

Tokat - Dilber Demir, Reşat Yıldız

Yalova - Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı