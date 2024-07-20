Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde üniversite tercihi yapacak öğrenciler için düzenlenen "Tercih Destek 2024 Programı" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak koordinatörlüğünde "Tercih Destek 2024 Programı" gerçekleştirildi. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bahçelievler Kocasinan Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı’nda gün boyu süren programda, üniversite adayları merak ettikleri sorulara yanıt bulma ve birebir danışmanlık alma imkanına sahip oldu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, programda öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Tekin öğrencilere, “Kör bir hayaliniz olmasın. Aynı sınava hazırlanır gibi hayata hazırlanın” dedi.

Tercihler konusunda da konuşan Bakan Tekin, “Lütfen mahalle baskısıyla hareket etmeyin. Belki 5-6 ay mutlu olursunuz, ama hayatınızın 40 yılını mutsuz geçirebilirsiniz” diyerek zor ve rekabetçi bir dünyada çok çalışmak ve iyi yetişmek gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Bolat ise yaptığı konuşmada, Bahçelievler Haznedar Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü ve hala orada oturduğunu belirtti. Bolat, çalışma hayatının rekabet ve tercihlerden oluştuğunu, bu tercihlerde doğru kararlar vermenin çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, hayata erken başlamanın, rekabette kendini donatmanın ve çalışmanın önemine değindi. Bolat, "Anne ve babanızı seçemezsiniz, ancak okullarınızı ve mesleğinizi seçebilirsiniz. Anahtarın ruhunuz ve kalbiniz olduğunu unutmayın” dedi.

Programda, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır öğrencilere seslenerek Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4’üncüsü düzenlenen ‘Önce Öğrenci’ programı ile üniversite tercihlerinde yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi. Üniversite sınavında ilk yüze girdiğini söyleyen Bahadır, akademik çalışmalarının hala sürdüğünü ifade ederek gençlere sürekli eğitimlerine devam etmeleri gerektiği mesajını verdi. “Programda iki gün hem eğlenin hem de dinlenin, ufkunuzu açın ve birbirinizden fikir alın” diyen Başkan Bahadır, gençlerin Türkiye’nin bugünü ve yarının sahibi olduğunu belirtti.

Programın Genel Koordinatörü İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise, “4 sene önce başladığımızda, zorlandık ama bu yıl Türkiye 20.’sinin de yer aldığı katılım bizi çok memnun etti. Burada ilk 50’ye ve 100’e giren öğrencilerimiz var. Yaklaşık 100 üniversite öğrencisi mentörümüz var ve 670 öğrenci davet ettik” dedi.