‘Gel Konuşalım’ adlı programın sunucusu ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın bu sefer de X hesabındaki paylaşımıyla gündeme oturdu. Akalın, paylaşımında kuzeninin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte detaylar...

Demet Akalın, Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kuzeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın kuzeni başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaşanan duruma sitem eden Akalın, “2 evlat annesiz kaldı... Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu” ifadelerini kullandı.

Okula giderken 20 tane başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Tunahan, ağır yaralanmıştı. Söz konusu haberle ilgili bir paylaşımı sosyal medyada paylaşan Demet Akalın, kuzeninin de köpek saldırısına uğradığını ve hayatını kaybettiğini belirtti.

“KUZENİMİ KÖPEK SALDIRISI SONUCU KAYBETTİK”

Sosyal medya hesabı X üzerinden isyan eden şarkıcı, paylaşımına “Yakın zamanda büyük kuzeni köpek saldırısı sonucu kaybettik. 2 evlat annesiz kaldı. Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu” notunu düştü.

“KÖKTEN BİR ÇÖZÜM BULMASI DİLEĞİYLE”

Akalın’a bir takipçisi “Başınız sağ olsun, çok üzücü” diye karşılık verdi. Bunun üzerine şarkıcı “Sağ olun… Kökten bir çözüm bulması dileğiyle bu miniğe içim parçalandı” dedi.