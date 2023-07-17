Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Plato AVM’de Demokrasi Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi. Birçok yarışmacının katıldığı turnuvada dereceye girenlere para ödülü verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Plato Alışveriş Merkezi’nde birçok kategoride satranç yarışması yapıldı. Satranç turnuvası saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bir çok yarışmacı ve ailelerinin katıldığı satranç turnuvasına, Türkiye Satranç Federasyonu’ndan 6 hakem yer aldı. 69 açık kategori ve 12 yaş altı yarışmacıların katıldığı turnuvada ilk 3’e giren yarışmacılara para ödülü ve hediye çeki, ilk 10’a giren yarışmacılara da kupa ve madalya verildi.

Turnuvanın ardından konuşan Sultanbeyli İlçe Satranç Temsilcisi Adnan Ulus, "Satranç turnuvası için Plato Alışveriş Merkezi’ndeyiz. 7 yılı aşkın bir süredir keyifli ve eğlenceli bir satranç ortamı sunuyoruz. Bugün de 15 Temmuz Demokrasi Kupası Satranç Kupasındayız. Turnuvamıza katılan sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Dereceye girenleri tebrik ediyoruz" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinden Veysel Subaşı, "Türkiye Satranç Federasyonu ve Plato Alışveriş Merkezi iş birliğiyle 15 - 16 Temmuz tarihlerinde Demokrasi Kupası’nı burada 121 sporcuyla icra ettik. İki farklı kategoride 12 yaş üstü, 12 yaş altı sporcular kıyasıya mücadele etti. Bu turnuvada bize her türlü desteği sağlayan Plato Alışveriş Merkezi’ne teşekkürlerimizi sunarız. Katılan bütün katılımcılara teşekkürlerimizi borç biliriz" ifadelerini kullandı.

Satranç Turnuvasında 1. olan yarışmacı İnanç Kılıç, "Bu kupada burada 1. olmak müthiş bir duygu. Ama yani hem kademe arttırıyor. Hem arkadaşlarımın önüne hemen geçebilirim. Bu sevincin de 6’da 6 yapmak beni çok mutlu ediyor" die konuştu.