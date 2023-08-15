Demokrat Parti MKK Üyesi ve Demokratik Kitle Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Kürşad Şahin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "2026'da ekonomik olarak rahatlayacağız" söylemine ateş püskürdü.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranlarındaki yükselişin yılbaşında pik yapacağını, bu tarihten sonra ise düşüş eğilimine girileceğini söyledi.

Asıl rahatlama için ise 2026 yılını işaret eden Bakan Şimşek'in bu söylemlerinin ardından Demokrat Parti MKK Üyesi Muhammed Kürşad Şahin, iktidarın da Mehmet Şimşek'in de vatandaşla kasten dalga geçtiğini öne sürdü.

Şahin yaptığı açıklamada, "Ekonomik problemleri bitirecek, Türkiye'ye çağ atlatacak, Türkiye yüzyılını getirecek diye Mehmet Şimşek'i Hazine ve maliye bakanı yaptılar. Şimşek ise geldiği günden bu yana ekonomiyi düzeltmek yerine zam üstüne zam getirdi. Çiftçinin de, emeklinin de, işçinin de, memurun da aldığı iki üç kuruşu burnundan getirdi. Bizler ekonomiyi belki düzeltir diye düşünürken kendisi gaflet dolu açıklamalarda bulundu. Ekonomik olarak 2026'da rahatlayacağız diyerek resmen halka 2 yıl sabredin dedi. Böyle bir şey söylemesi gerçekten de Türkiye'nin ekonomisinin gülünç bir durumda olduğunu gösteren en büyük kanıtlardan bir tanesi. Hazine ve Maliye bakanının yapması gereken vatandaşları 2026 değil 2023'te, 2024'te, 2025'te refaha ulaştırmaktır. Ne demek 2026'da ekonomik olarak rahata ereceğiz demek. Bu nasıl bir vurdumduymazlık, bu nasıl bir rahatlık? Nereden belli ekonominin 2026'da düzeleceği. Hani 2023'te sözleşmeler bitiyordu, her yerden petrol, doğalgaz fışkırıyordu zengin oluyorduk? Bu vaatlere ne oldu da bu vaatler 2026'ya çekildi? İktidar da iktidarın bakanı da resmen vatandaşla dalga geçiyor" diye konuştu.