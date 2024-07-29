Bilecik’te bitki koruma ürünleri satışı ve depolanması ile ilgili eş zamanlı denetimler devam ediyor.

Türkiye’de bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili iş ve işlemler veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan ‘Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre yürütülmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) satışı ve depolanması ile ilgili denetimler devam ediyor. Bilecik’te ki bitki koruma ürünleri bayilerindeki denetimler, Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.