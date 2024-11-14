Bursa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Binası'nda yapıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç AK PARTi grubunun yapmış olduğu eleştirileri şu ifadelerle eleştirdi "Sizin de dediğiniz gibi ara verdiniz. Tekrar geldiler ve tekrar oylamaya sunulmak istendiğinde halı sahaya gittiniz bir kısmınız, hatırlatmak isterim" dedi.

STRATEJİK PLAN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

28 Ekim 2024 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesinin verdiği yetki ile tekrar görüşülmek üzere Meclise gerekçesi ile iade edilen 22 Ekim 2024 tarihli, 1083 Karar Nolu "Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planının" görüşülmesi ile ilgili yazısı AK Parti Grubu'nun çekimser oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.