Deniz gergedanları, boynuzlu yapısı sebebiyle en ilginç deniz canlılarından biridir. “Narval” ismiyle de bilinen deniz gergedanı, etrafındaki nesneleri algılamak için ses dalgalarını kullanır. Balinalarla aynı familyada bulunur ve yarasalarla özdeşleşmiş olan ekolokasyon konusunda, en az yarasalar kadar iyidir. Hatta bir adım ileri gidip, bu konuda en iyi olan canlının deniz gergedanı olduğunu söylesek yeridir.

Ortalama 4 ila 5 metre boy ve 1.5 tonluk bir ağırlığa sahip olan deniz gergedanları, boyu 3 metreye ulaşabilen boynuzlarıyla dikkat çekiyor. Yapılan araştırma, bunun bir boynuz değil; deniz gergedanının dişi olduğunu ortaya çıkardı. 7-8 kiloluk bir diş düşünün…

Deniz gergedanının sahip olduğu bu devasa dişin işlevi hakkında birçok farklı iddia ortaya atıldı. Rakiplerine karşı gösteriş, buz delme ve avlanma için kullanıldığı düşünceleri uzun süre tartışıldı. Yakın zamanda yapılan araştırmalar ise dişin işlevinin bu maddelerden hiçbiri olmadığını, içinde bulunan sinir hücreleri yardımıyla duyu organı görevi üstlendiğini ortaya çıkardı.

Deniz Gergedanlarının Yaşam Alanları ve Beslenmesi

Kuzey Kutbu civarlarında yaşarlar; karides, morina ve kalamar gibi nispeten küçük canlılarla beslenirler. İletişim için ıslık gibi yolları tercih ederler, ancak iletişimde kullandıkları yolların ne anlama geldiği ile ilgili henüz pek bir şey bilinmiyor.

Bazı özelliklerini de maddeleyecek olursak;