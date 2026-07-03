“Ölü Deniz” adlı gösterisinde kullandığı sözler nedeniyle hakkında önce “dini değerleri aşağılama”, ardından da “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Göktaş, yurt dışından Türkiye’ye dönüşünde havaalanında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün emniyette ifade veren Göktaş, geceyi Vatan Emniyet’te geçirdi. Bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen komedyen, savcılıkta yaklaşık iki saat ifade verdi.

Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verildi.