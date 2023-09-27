Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde bulunan Ahi Evren Dede Camii yanındaki deniz manzaralı mezarlık alanına olan yoğun talep, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir mezarlık alanının açılmasına neden oldu. Mevcut mezarlık alanlarının dolu olması ve artan nüfus nedeniyle ihtiyaç duyulan bu yeni mezarlık alanı için başvuruların alınması, vatandaşların ilgisini çekti. Ancak bu ilgi sonucunda yaşanan yoğunluk ve bazı aksilikler, önemli bir karmaşaya neden oldu.

Trabzon Büyükşehir Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından çağrılan vatandaşlar, yeni mezarlık alanından mezar yerlerini seçme fırsatı buldular. Ancak bu süreç oldukça karmaşıktı ve birçok vatandaş aynı yerleri talep ettiği için anlaşmazlıklar yaşandı. Bazı mezar yerlerinin dolu olduğu belirtilirken, vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Özellikle mezar yerlerinin belirlenmesi sırasında yaşanan karmaşa, vatandaşlar arasında tartışmalara ve görevlilerle gerginliklere neden oldu. Bu sırada bir kişi fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Terzi, karışıklıktan yakınarak "Mezarlık yeri için geldim daha önce yazılmıştım. Çağrıldık geldik yerimizi bakıp nasipse alacağız. Sabahtan beri buradayım bir karmaşa bir karışıklık var. Çok talep var. Burayı tercin sebebim diğer mezarlıklarda yer yoktu boş yer Uğurlu'da vardı orayı da tercih etmedik biraz uzak" dedi.

Namık Kemal Önder ise, "Mezar yeri için buradayım. Buranın bir krokisini çıkartıp kendileri belediyede çok rahatlıkla dağıtabilirdiler. İnsanlar krokiye bakar krokiden istediği yeri alabilirdi. Sabah saatlerinde insanları buraya döküpte perişan etmenin bir anlamı yoktu. İnsanlar burada birbirlerine girdiler. Bağırdılar, çağırdılar bir kişi fenalık geçirdi. Bunun böyle olmaması gerekirdi. Burada bir karışıklık var görevlileri kimse dinlemiyor. Çok talep var iki liste var bin kişiden fazla herhalde öyle zannediyorum. Gelmeyenlerde var bu dağınıklığı aşabilirlerdi. Listede ismimiz olduğuna göre bize bir yer düşer herhalde" ifadelerinde bulundu.

Bülent Sefa Usta ise "Sabah saat 07.00'den beri buradayım. Bulunmamın sebebi mezar yeri almak. Görevlinin yanında yerini görüp alma imkânın var ancak bir karışıklık var. Listede ismimiz var, umudumuz var seçme imkânı olduğu için seçmeye çalıştık ancak seçtiğimiz yerler dolu. Artık karşımıza listede ne çıkarsa nasipse onu alacağız" dedi.