A Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirdi ve Montella ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandı. Montella, Stefan Kuntz'un yerine bu göreve getirildi. İmza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella ve TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Mehmet Büyükekşi, Montella'nın geleceği parlak bir futbol adamı olduğunu belirterek, Kuntz'un ayrılmasının ardından Montella ile anlaştıklarını ve kendisine başarılar dilediğini ifade etti. Ayrıca, Montella'nın Türkiye'deki görevi boyunca Adana Demirspor'da da başarılı bir şekilde çalıştığını ve ülkede büyük bir saygı ve sevgi kazandığını vurguladı. Milli takımın önemli bir görev olduğunu belirten Büyükekşi, milli takımın Türkiye'nin bayrağını temsil ettiğini ve gurbetçi vatandaşların milli takıma büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. Büyükekşi, Montella'nın liderliğinde milli takımın Türkiye'ye büyük sevinçler yaşatmasını diledi.

Montella'nın teknik direktörlük görevi ile ilgili detaylar paylaşıldı ancak açıklanan bilgilere göre Montella ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.