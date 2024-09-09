Deniz Portföy, eğitimde fırsat eşitliği için TED Eğitime Destek Serbest Fon’u hayata geçirdi.

Deniz Portföy, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, eğitime erişimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla, yatırımlardan elde edilen fon yönetim ücretinin yarısının Türk Eğitim Derneği’ne (TED) bağışlandığı TED Eğitime Destek Serbest Fon’u (EDT) kurdu.

Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Deniz Portföy olarak bugün itibarıyla sektörümüzde 350 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğüne sahibiz. Finansal büyüme potansiyeli yüksek sektörlere yatırım yapan 100’ün üzerinde fonumuzla müşterilerimizin varlık seçimlerine destek olurken, sürdürülebilirlik prensibini odağımızdan ayırmıyoruz. Çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli bir yaklaşımla, ülkemizin geleceği için önem arz eden alanlarda destek mekanizmaları oluşturmayı önemsiyoruz. Eğitime erişimde fırsat eşitliği konusunu da bu çerçevede önceliklerimiz arasında tutuyoruz. TED Eğitime Destek Serbest Fonu ile müşterilerimizin gerçekleştirdiği yatırımlardan elde edilen yıllık fon yönetim ücretinin yüzde 50’si, maddi yetersizlikler nedeniyle eğitim alamayan gençlerimizin burs programlarına aktarılacak. Ülkemiz ekonomisinin sağlıklı, istikrarlı gelişimi için eğitimde elimizi taşın altına koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz; sorumlu bankacılık yaklaşımımızla çalışmayı sürdüreceğiz”.