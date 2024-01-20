Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği deniz otobüsü seferlerinde bugün yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle 6 sefer iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından web sayfasından yapılan açıklamaya göre, saat 09.30'da başlaması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri ile 10.00'da gerçekleşmesi öngörülen Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak ve iptal edildi. Aynı şekilde, 11.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'te ise Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de rüzgar koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek ve iptal edilmiştir.

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