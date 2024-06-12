Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde denizde bulunan Çanakkale Savaşları’ndan kalma mayın, patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Eceabat ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yeni Kordon bölgesinde denizin içerisinde Çanakkale Savaşları’ndan kalma tarihi deniz mayını bulundu. Çanakkale Savaşları’nda denize döşenmiş ve patlamamış olan mayın, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri tarafından gerekli tüm önlemler alınarak denizin içerisinde etkisiz hale getirildi. Mayının parçaları denizden çıkartılarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine teslim edildi.