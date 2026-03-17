Olay, dün akşam saatlerinde Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, C.K. isimli sürücü otomobiliyle seyir halindeyken, 34 MES 598 plakalı İETT otobüsünün önünde aniden durduğu ileri sürülmüştü. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada C.K., otobüsü yumruklayarak hakaretlerde bulunmuştu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan C.K. isimli sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, kullandığı araç 2 ay süreyle trafikten men edildi. Hakkında ise 180 bin TL idari para cezası kesildi. Şahıs hakkında ayrıca 'Mala Zarar Verme-Tehdit-Hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.