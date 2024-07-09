Burhaniye ilesinde, denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kıdemli bando astsubay başçavuş Halil Bayır, törenle toprağa verildi. Bayır için Koca Camii’nde düzenlenen cenaze törenine yakınları ve meslektaşları katıldı.
Burhaniye Ören Plajı’nda dün girdiği denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 71 yaşındaki kıdemli bando astsubay başçavuş Halil Bayır askeri törenle toprağa verildi. Bayır, Koca Camii’nde kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında Geriş mezarlığında toprağa verildi. Halil Bayır’ın cenazesine, yakınları, TEMAD Burhaniye Şube Başkanı Murat Düzköy ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: iha