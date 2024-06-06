Tekirdağ’da Çevre Haftası sebebiyle yapılan dip temizliğinden çöpler fışkırdı.

Çevre Haftası sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da bir dizi etkinlik düzenlendi. Vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rumeli İskelesi’nden denize dalış yapan ekiplerin çıkardığı çöpler görenleri hayrete düşürdü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde görev yapan dalgıçlar tarafından denizin dibinden otomobil lastikleri, balık ağları ve teknelere ait çeşitli parçalar, plastikler, cam ve evsel atıklar Rumeli İskelesi’nde kurulan stantlarda vatandaşlara sergilendi. Açılan stantlarda vatandaşlara çevrenin önemi, denizlerin kirletilmemesi ve çevreyi koruma hakkında bilgiler verildi.