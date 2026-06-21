Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Hanifi İspirli ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Kadir Burak Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmalarıyla yapıldı. Konuşmasında bilimsel düşüncenin ve üretkenliğin önemine vurgu yapan Ekici, öğrencilerin araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmesinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, gençlerin ortaya koyduğu her bilimsel çalışmanın ülkemizin yarınlarına yapılan değerli bir yatırım olduğunu belirtti.

11 ilçeden öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı toplam 229 proje, festival kapsamında sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 500 öğretmen ve öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte, gençlerin projelerini tanıtma fırsatı bulurken katılımcılar da birbirinden değerli çalışmaları yakından inceleme imkânı elde etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı, bilimsel çalışmalarını yakından takip etti.