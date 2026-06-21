ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Intel ve Apple’ın ABD’de işlemci üretimi yapacağını duyurdu. Daha önce birçok kez gündeme gelen ancak iddia olarak kalan söylentiler, bu açıklamayla birlikte doğrulanmış oldu.

Peki bu ne anlama geliyor?

Apple, Mac modellerinde Intel işlemcilere geri dönmeyecek ve kendi işlemcilerini kullanmayı sürdürecek. Ancak yapılan iş birliği kapsamında, Apple tarafından tasarlanan çiplerin üretimi ABD’de Intel tarafından gerçekleştirilecek. Aktarılana göre Apple, Intel tarafından üretilen çipleri en erken 2027 ya da 2028 yılında iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlarda kullanacak.