Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan rampasında meydana geldi.

D22D119F F4E6 4100 B8D0 2F1A127B1F7DBursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ahmet Çağrı B. (31) yönetimindeki 06 EVA 810 plakalı otomobil, karayolundan karşıdaki mezarlığa geçmeye çalışan Hatice D.(63), Esra K.(36), Irmak K.(11) ile 3 yaşındaki Poyraz K.'ya çarptı. Kaza sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralı çocuklar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 2 yaralı ise Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Hatice D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Karayolu kapandı. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

8Fce8E11 2947 491E 8824 50Ef0902915E

Kaynak: Mehmet Sevinç