Bursa’nın İnegöl ilçesindeki mağazadan deodorant çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokakta faaliyet gösteren ucuzluk mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya giren G.Ş. (28), raflardaki ürünleri alıp incelemeye başladı. Eline aldığı ürünleri montunun cebine koyan G.Ş., mağazada gezmeye başladı. İşyerinden deodorantlar, kozmetik ürünleri çalan G.Ş., mağazadan çıkarak kayıplara karıştı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarının ardından G.Ş.’yi kıskıvrak yakaladı.
Hakim karşısına çıkan G.Ş., tutuklandı.
Kaynak: iha