Antalya'nın Silivri ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Emirhan Meşe, bir arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz ay akşam saatlerinde Selimpaşa Mahallesi'nde araçla gezmek için çıktı. İddiaya göre, araç içinde bulunan gençler, deodorant sıkmaya başladılar ancak deodorantın düğmesinin takılı kaldığını fark etmeyerek sıkmaya devam ettiler. Bu durum sonucunda çakmağa basınca, araç içindeki deodorant patladı ve büyük bir patlama yaşandı. Gençler, aniden alevlerin içinde kaldılar.

Korku dolu anların ardından gençler, seyir halindeyken araçlarını uygun bir noktaya çekerek yangını söndürmeye çalıştılar. Ancak olayın sonucunda Emirhan Meşe'nin cildi büyük oranda yanmıştı. Ayrıca, olay sırasında araç içinde bulunan diğer genç de hafif şekilde yaralandı.

Olayın hemen ardından mahalle sakinleri tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Emirhan Meşe, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne kaldırıldı ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde başlandı. Vücudunun büyük bir kısmı, yüzde 60 civarında yanık olarak teşhis edildi. Emirhan'ın tedavi süreci boyunca yaklaşık 50 ameliyat geçirdiği belirtildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, olayın ardından hastaneye getirilen Emirhan Meşe'nin cilt yanıkları ve akciğer hasarı nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Prof. Dr. Turan, koku ve deodorant gibi kozmetik ürünlerin yaz aylarında patlayıcı birer tehlike haline gelebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, kapalı ortamlarda bu tür ürünlerin kullanılmamasını ve araçlarda camların güneş ışığına karşı açık bırakılmasını önerdi.