İstanbul Beylikdüzü’nde uzun namlulu silahla iş yerini kurşunlama olayına karışan şüpheli Bayrampaşa’da yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yakalanarak gözaltına alınan şüpheli ve silahı temin eden şahıs sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Kasım 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir kişi Büyükşehir Mahallesinde bir iş yerinde uzun namlulu silah ile saldırı gerçekleşti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda şahsın kimliğinin K.A.S., olduğu tespit edildi. Şahıs, yapılan operasyon ile önceki gün Bayrampaşa’da uzun namlulu silah ile birlikte ve silahı temin eden M.B.’i yakalayarak gözaltına alındı. Operasyon esnasında evde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet ruhsatsız tabancı, 2 adet şarjör, 5 adet fişek ve bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler K.A.S., ve M.B., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.