6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 11 ilde 14 milyon insanı etkileyen depremin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Deprem Bölgesine tüm Türkiye’den yardım yağdı. Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Malatya ve Adıyaman’da ekipleri ile halen depremzede vatandaşlara yardımlara devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın daveti ile gidilen deprem bölgesinde ilk durak olan Malatya’da deprem sırasında yıkılan bina enkazlarının neredeyse tamamının kaldırıldığı görüldü. Malatya ve Adıyaman’daki bazı bölgelerde enkaz temizleme çalışmalarının halen sürmesi felaketin boyutunu tüm yalınlığıyla anlatamaya yetiyor.

Heyet olarak ziyaret edilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın bölgeye ilk gelen ekipler arasındaki Balıkesir Büyüşehir Belediyesi ve BASKİ ekiplerinin ve Başkan Yücel Yılmaz’ın deprem bölgesinde yaptıklarını anlatırken "Kuvayi Milliye şehrinin insanları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Afet bölgesinde yerel yönetimler arasındaki dayanışma hayatın en azından yaşanabilir haliyle normalleşmesi noktasında önemli bir rol almış. Balıkesirli vatandaşların gönderdiği nakdi ve ayni yardımlar halen Malatya ve Adıyaman’da Balıkesir Büyükşehir personeli aracılığı ile yörede oturan depremzede vatandaşlarına ulaştırılıyor. Deprem Bölgesinde yaşayan afetzede vatandaşlar 444 40 10 nolu telefon ile ihtiyaçlarını bildiriyor, Deprem bölgesinde hizmet gören ekiplerde konum atan vatandaşların çadır, konteyner veya evlerine yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Malatya ve Adıyaman’da Kuvayi Milliye ruhuyla çalışan Balıkesir hem hayata, hem gönüllere dokundu

Adıyaman’a Balıkesir Çarşısı

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği katkılarıyla yapılan Balıkesir Çarşısının açılışı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Koordinatör Vali Ali Mantı, Balıkesir ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanları Yücel Yılmaz ve Dr. Süleyman Kılınç ve A Protokol’ün kurdele kesmesi ve Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç’in yaptırdığı dua ile hizmete açıldı. Balıkesir çarşısında 86 dükkan hizmet verecek. Ayrıca çarşı içinde vatandaşlara ibadet için Sağdıçlar Mescitti açıldı.