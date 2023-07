Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde çobanlık yapan Veysel Uslu (18), uzun süren çabalarının meyvesini topladı ve Türkiye şampiyonu oldu. İznik Belediyespor Kulübü sporcusu olan Veysel Uslu, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 70 kilogramda birinci olarak milli takıma seçildi. Bu büyük başarısıyla, genç güreşçi 2023 yılında düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururla temsil edecek.

Kahramanımızı keşfeden isim ise İznik Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol Teknik Kurul Başkanı olan İsmail Can oldu. İsmail Can, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittikleri Elmalı Köyü'nde çobanlık yapan Veysel Uslu'nun tek başına dev ağaçları bile kaldırdığını görünce şaşırdı. Aynı zamanda işitme engelli olan Veysel'in olağanüstü gücünü fark eden Antrenör İsmail Can, hemen yanına giderek genç güreşçiyle konuştu ve onu güreş sporuna kazandırmak için çaba gösterdi. Veysel Uslu, antrenörünün teşviki ve desteğiyle birlikte kapalı spor salonunda güreş idmanlarına başladı ve geçen bir yılın sonunda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Ayrıca, kendisi gibi İznikli ve aynı köyden olan Dünya şampiyonu Enes Uslu, Veysel'e idmanlarında destek olup onun yanında bir ustası gibi yer aldı.

Özverili çalışmalarının sonucunda elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ve milli takıma seçilme başarısıyla tüm İznik halkının takdirini kazanan Veysel Uslu, aynı zamanda İznik Belediyespor Kulübü'nün de gururu oldu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, "İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 70 kilogramda birinci olarak milli takıma seçilerek Dünya Şampiyonası'na katılacak olan İznik Belediyespor Kulübü Sporcumuz Veysel Uslu'yu tebrik ediyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

Veysel Uslu'nun başarısı, çobanlık mesleğine gönül vermiş bir gencin azmi ve kararlılığının neleri başarabileceğini göstermesi açısından da ilham verici bir örnek olarak tüm sporseverlere ve halka umut ve motivasyon aşıladı. Veysel'in Dünya Güreş Şampiyonası'nda elde edeceği sonuçlar merakla beklenirken, İznikli güreşçiye tüm başarılar dileriz.