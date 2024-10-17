Dün Malatya'da meydana gelen depremin ardından, etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerinde köy köy ve mahalle mahalle başlatılan bu çalışmalar, AFAD’dan 210 personel ve 55 araç ile birlikte, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra STK’lardan toplam 1.216 personelin ve 363 aracın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bakan Yerlikayasosyal medya hesabından(X), deprem sonrasında büyüklüğü 3.3 olan 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini de bildirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, depremden etkilenen vatandaşların sayısı Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Şanlıurfa’da 37, Diyarbakır’da 19, Adıyaman’da 18, Erzincan’da 6 ve Kahramanmaraş’ta 3 olmak üzere toplam 249 olarak belirlenmiştir. Şu anda Elazığ’da 9, Malatya’da 2 olmak üzere toplam 11 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne şimdiye kadar 1.475 ihbar yapıldığı, bu ihbarların 1.223’ünün bilgi amaçlı, 252’sinin ise yardım talepli olduğu kaydedildi. Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ’da 12 bin kişilik yemek hizmeti sunuluyor.